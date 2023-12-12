قوى الأمن شاركت في طاولة مستديرة بعنوان "عناصر إنفاذ القانون خلال الأزمات " بالشراكة الصليب الأحمر

عُقدت طاولة مستديرة بعنوان "عناصر إنفاذ القانون خلال الأزمات"، في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن-ضبية، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك في الطاولة عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي من وحدة القوى السيارة، الشرطة القضائية، هيئة الأركان والمفتشية العامة، حيث عرض كل من مندوب اللجنة الدولية الإقليمي للشرطة وقوى الأمن Julien Chable، يارا المصري من اللجنة الدولية، ومنسّقة برنامج الحماية في اللجنة الدولية Serena Tarabbia، مواضيع عن: دور اللجنة الدولية وتفويضها وأنشطتها المتعلّقة بالحماية، تعريف القانون الدولي الإنساني وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، دور الموظّفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين أثناء الأزمات والنزاعات المسلّحة.

وفي الختام، تم توزيع شهادات مشاركة للضباط الحاضرين.