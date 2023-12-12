ميقاتي يلتقي مفوض الأمم المتحدة للاجئين في جنيف

يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في هذه الأثناء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف.

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