عبد المسيح: لن أشارك بأي تشريع لا يكون ضرورة قصوى قاهرة يمس مصلحة لبنان وأمنه القومي

أشار النائب أديب عبد المسيح، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "‏موقفي من جلسة " تعى ولا تجي" يوم الخميس"، هو أنني لن أشارك في أي تشريع لا يكون ضرورة قصوى قاهرة يمس مصلحة لبنان العليا، أمنه القومي وسلامة مواطنيه".

وشدد على "أنني لن أحضر إلا إذا أُدرج القانون الذي تقدمت به لرفع سن التقاعد لجميع الضباط ولن أقبل التشريع الشخصي"، مؤكدًا "أنني لن أدخل الجلسة إلا عند مناقشة القانون أعلاه أو تعديله".