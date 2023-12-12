نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "حزب الله لن ينسحب من الحدود عبر الدبلوماسية ويتعين التصرف عسكريًا".
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب مخلفًا خسائر بشريّة وماديّة، فيما يٌنفّذ حزب الله عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله لن ينسحب من الحدود دبلوماسيًا ويتعيّن التصرف عسكريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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