صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله لن ينسحب من الحدود دبلوماسيًا ويتعيّن التصرف عسكريًا

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "حزب الله لن ينسحب من الحدود عبر الدبلوماسية ويتعين التصرف عسكريًا".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب مخلفًا خسائر بشريّة وماديّة، فيما يٌنفّذ حزب الله عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية.