اجتماع لنواب بيروت في الدائرة الثانية بحث الحاجات الإنمائية والحياتية الطارئة للمدينة

عقد نواب بيروت/الدائرة الثانية الأحد عشر لقاء داخل مجلس النواب، حضره كلّ مِن النواب فؤاد مخزومي، أمين شري، عدنان طرابلسي، محمد خواجه، ادكار طرابلسي، فيصل الصايغ، عماد الحوت، ملحم خلف، ابراهيم منيمنه، وضاح الصادق، وتغيّب عنه النائب نبيل بدر بداعي السفر. تخلّل اللقاء عرضاً للحاجات الإنمائية والحياتية الطارئة لمدينة بيروت وأهلها، وكيفية التصدّي لها بشكلٍ عملي وسريع في الأيام القليلة الآتية. ومِن أهم الشؤون التي تمّ التداول بها:

١-إشكالية رفع الرسوم البلدية والتواصل مع المعنيين لمعالجتها فوراً بشكل عملي وتخفيضها وإعتماد معايير موحدة في كلّ أحياء المدينة في فرض الرسوم.

٢-التصدي لإشكالية المزاحمة غير المشروعة نتيجة التفلُّت في عدم تطبيق القوانين على العمال الأجانب، والعمل على مواجهة هذا الواقع في ضبط المخالفات.

٣-التصدي لمشاكل مياه الشفة وانارة المدينة وتفعيل الحرس البلدي ورفع النفايات وأوضاع المدارس والمستوصفات.

٤-إيجاد خطة متكاملة لإعادة ضخ الحياة في قلب المدينة واعادة اطلاق العجلة الإقتصادية واعادة فتح المحلات والمؤسسات التجارية.

كما توافق المجتمعون على أنْ يعقدوا لقاءات دورية لمواكبة كلّ تلك القضايا وقضايا أُخرى ملحة تهمّ أهل العاصمة، على أنْ يكون الإجتماع القادم ظهر يوم الإثنين في ٢٠٢٣/١٢/١٨ في مجلس النواب.