"الجزيرة": عودة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في جنين ووقوع انفجار قوي بالمدينة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن انفجار قويّ بمدينة جنين بالتزامن مع عودة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين. ولفتت إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ مداهمات وحملة اعتقالات واسعة في مدينة جنين". وكان اقتحام القوات الإسرائيلية في وقت سابق قد أدى إلى قتل 5 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية.

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