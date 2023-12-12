"الغارديان": تحذير أميركي للحوثيين من فشل خطة السلام باليمن وضغوط بالكونغرس لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية حذّرت الحوثيين (حركة أنصار الله) من احتمال فشل خطة السلام في اليمن، إذا استمرت هجماتهم على السفن التجارية".
ولفتت الصحيفة إلى وجود ضغوط في الكونغرس الأميركي لتصنيف الحركة كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشيرة إلى أنّ "تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعطل بدء خطة السلام التي تم التفاوض بشأنها مع السعودية في اليمن".
ويأتي ذلك في وقت تستمر "أنصار الله" بتهديد السفن الإسرائيلية وأي سفينة متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية باعتبارها هدفًا مشروعًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".
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