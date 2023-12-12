أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الى إن "تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من تشرين الاول يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني".
وأوضح حسين الشيخ في تصريج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "نحن نقول لنتانياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشيخ لنتانياهو: أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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