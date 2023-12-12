القسام: استهدفنا قوة صهيونية مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان

اعلنت كتائب القسام بانه "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 20 جندياً تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة". كما اعلنت القسام بانه "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

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