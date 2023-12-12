ليس من الأراضي الإسـ ـرائيلية .. إسـ ـرائيل تستعد لخطة جديدة بشأن المساعدات القادمة من مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسـ ـرائيلية، عن توجه جديد تقوم به إسـ ـرائيل حاليا في ما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غـ ـزة عبر مصر.

وأعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي أن إسـ ـرائيل ستبدأ بفحص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غـ ـزة في معبر كرم أبو سالم، أيًضا قبل إرسالها لتعبر من خلال معبر رفـ ـح المصري، علما أنه يتم فحصها حالًيا في معبر نيتسانا فقط.

وبحسب الإعلان سيتم، حتى بعد التغيير، إدخال المساعدات إلى قطاع غـ ـزة عبر معبر رفـ ـح وليس من الأراضي الإسـ ـرائيلية.

وجاء في الإعلان الحكومي الإسـ ـرائيلي: "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والمعدات الطبية ومعدات الإيواء فقط عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم – وسيتم نقلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غـ ـزة عبر معبر رفـ ـح في مصر".