الشارقة - اميمة ياسر - حول ما ينتظره الغرب من خليفة زيلينسكي في حال رحيله ومصلحة روسيا الاستراتيجية في بقائه حتى تنجز عمليتها الخاصة، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

هناك "أدلة موثوقة على أن كبار المسؤولين في الدول الغربية الرائدة يناقشون بشكل متزايد الحاجة إلى استبدال الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي". هذا اقتباس من بيان لمدير جهاز المخابرات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، وزعه المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية. وهذا خبر سيئ.

ويقول مدير جهاز المخابرات الخارجية إن استياء الغرب ناجم عن عدد من العوامل، لكن الشيء الرئيس هو أن زيلينسكي، في رأي الغرب، فقد القدرة على "المناورة في الصراع مع روسيا لمصلحة واشنطن، والحلفاء". ومن المحتمل أن تكون المناورة - التفاوض مع موسكو - "وفقًا لمجتمع الاستخبارات الأمريكية، مع مراعاة تطور الوضع في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية" ضرورية في المستقبل القريب.

لقد أدرك الغرب أنه لم يبق سوى القليل لتفقد القوات المسلحة الأوكرانية إمكاناتها؛ وأن المجمع الصناعي العسكري في أوروبا والولايات المتحدة غير قادر على استعادة قوتها الآن؛ ولمساعدة أوكرانيا على تجميع قوتها، هناك حاجة إلى وقت، لذلك يجب تجميد الصراع، ربما من خلال منح روسيا جزءًا من الأراضي والوعد بـ "وضع محايد"، و"عدم وجود الناتو فيها"، و"اللغة الروسية" وأشياء أخرى غير واقعية - وقد طُرحت من قبل. لكن زيلينسكي غير مؤهل لقبولها.

والآن، آمل أن يكون من قد بات واضحا لماذا تعد الأخبار المتعلقة ببديل لزيلينسكي المحتمل أخبارًا سيئة. رئيس أوكرانيا، غير القابل للمصالحة على الإطلاق، العنيد إلى حد فقدان الإحساس بالواقع، هو ضمانة لمضي روسيا حتى النهاية، حتى تظهر على خريطة روسيا جمهورية أوكرانيا ذات الحكم الذاتي. وبما أنه لا يستطيع أن يعمل "في مصلحة الغرب"، فهذا يعني أنه في مصلحتنا. وبالمناسبة، يصبح واضحا لماذا لم تقم روسيا بتصفيته.