تسـ ـلح نفسها منذ عقود بلا حدود .. إسرائيليون : مصر دولة عدوة وليس لديها أعداء باستثناء إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي يصدرها الجيش الإسـ ـرائيلي تقريرا حول الأسلـ ـحة المصرية الجديدة التي تمت صناعتها في مصر، وكشف عنها مؤخرا في معرض الأسلـ ـحة الدولي "أيديكس".

وسلطت المجلة العسكرية الإسـ ـرائيلية الضوء على مدرعة حديثة مدولبة متعددة المهام.

وأوضحت المجلة أن المدرعة المصرية الجديدة "التمساح 6" يبلغ وزنها 16.700 كجم، وقوة محركها 369 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي، وقدرة على الحركة في جميع أنواع التضاريس، كما أن سرعتها القصوى تصل لـ 85 كم/ساعة، مضيفة أنه تم تزويدها بنظام نفخ الإطارات التلقائي.

وتعليقا على الخبر، قال قراء إسـ ـرائيليون في قسم التعليقات بموقع المجلة الإلكرتوني، إن تطوير مصر لأسلـ ـحتها بهذا الشكل المذهل يؤكد أن مصر "دولة عدوة"، حيث قالت نالين: "في أي سيناريو، مصر هي دولة عدو، في الهدنة، كانت تسـ ـلح نفسها منذ عقود بلا حدود، ليس لديها أعداء باستثناء إسـ ـرائيل، الحدود بين مصر وغـ ـزة مفتوحة تحت الأرض، وهذا هو السبب وراء المخزونات التي لا تنتهي من الأسلـ ـحة الموجودة بحوزة حمـ ـاس في غـ ـزة".