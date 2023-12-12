«كمائن نسائية لإستدراج المقاومة عملية خاصة ممنوع نشر تفاصيلها» .. لماذا أبعدت إسرائيل قواتها النسائية عن حدود مصر وأرسلتهم لقلب غزة ؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عملية خاصة في قطاع غـ ـزة نفذتها كتيبة "كركال" القتـ ـالية النسائية الإسـ ـرائيلية، المسؤولة عن حماية الحدود مع مصر.

عملية خاصة ممنوع نشر تفاصيلها

ونقلت الصحيفة عن الرائد شيرا أحد قادة الكتيبة القتـ ـالية قولها إن كتيبتها تم استعداؤها لمهام خاصة داخل غـ ـزة يمنع نشر تفاصيلها وذلك لمساندة القوات المناورة بالجيش الإسـ ـرائيلي داخل القطاع.

وأوضحت الضابطة بالجيش الإسـ ـرائيلي إن مقـ ـاتلي كتيبة "كاركال" – الفهد – يقفون في مقدمة المعركة.

أفضل المقـ ـاتلين

وأضافت: "قبل حوالي ثلاثة أسابيع تلقينا أمرًا من قائد كتيبة الفهد بتشكيل فريق نسائي من أفضل المقـ ـاتلين وأكثرهم احترافية، للقيام بنشاط خاص داخل قطاع غـ ـزة".

كمائن نسائية لإستدراج المقاومة

وبتحليل الموقف عبر بعض الخبراء أكدوا جميعاً أن إسرائيل قد تدفع بقواتها النسائية ، لعمل كمائن لإستدراج المقاومة التي قد تظهر في أي لحظة لإنقاذ سيدة من أي موقف أي "طعم" لصيد المقاومة .

وليس من المستبعد أن ترتدي فتيات الجيش الإسرائيلي ملابس مدنية تشبه ملابس المرأة الفلسطينية كي يقوموا بعمل كمائن لقوات المقاومة .

لأن شروط اختيار أفضل المقاتلات من الفتيات ، سيكون لعمل كمائن لرجال حماس ، مع استعدادهن للإشتباك في أي لحظة .

وأكد الخبراء ، أن المقاومة الفلسطينية لن تقع في مثل هذه الكمائن ، وأضافوا أن التخبط العسكري في غزة في زيادة مع كل يوم يمر على جنود الإحتلال في القطاع .