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يتصدرها رونالدو.. راموس يتقدم بقائمة الأكثر مشاركة بدوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476388-638380026512708395.jpg

2023-12-12 | 19:29

يتصدرها رونالدو.. راموس يتقدم بقائمة الأكثر مشاركة بدوري الابطال

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يقود سيرجيو راموس خط دفاع إشبيلية الإسباني في مباراته خارج أرضه ضد لانس الفرنسي في ختام دور مجموعات .
وتبخرت آمال لفريق الأندلسي في التأهل لدور الـ16، في ظل احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط.

لكن إشبيلية يملك فرصة للتأهل إلى الدوري الأوروبي عبر احتلال المركز الثالث على حساب لانس، الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط.


وقرر المدرب دييغو ألونسو البدء براموس في التشكيلة الأساسية، ليمنحه فرصة الظهور للمرة 142 في دوري الأبطال.

وتقدم صاحب الـ37 عاما في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، باحتلاله المركز الثامن بالتساوي مع مواطنه راؤول غونزاليس، أسطورة .

ولن يكون راموس قادرا على تجاوز الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، هذا الموسم، نظرا لعدم قدرته على الاستمرار في البطولة.

بينما تأهل الريال للدور ثمن النهائي، مما يسمح لكروس بالتقدم، في ظل احتلاله المركز السابع برصيد 143 مباراة.

ويعد البرتغالي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 183 مباراة، متقدما على وصيفه الإسباني إيكر كاسياس بفارق 6 مباريات.

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