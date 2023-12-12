اخبار العالم

مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة انتخاب رئيسه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة انتخاب رئيسه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت رئاسة مجلس النواب، مساء الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان المقررة يوم غد لانتخاب رئيس جديد له.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٣ بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الى اشعار اخر".

 

وكان مجلس النواب حدد يوم غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا