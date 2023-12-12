زيارة زيلينسكي إلى الكابيتول تكشف مخاوف وقف التمويل

يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار واشنطن قبل أشهر فقط في سبتمبر عندما تم النظر في حزمة المساعدات لأول مرة، برحلته الثالثة إلى مبنى الكابيتول منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

حيث دخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث وتوقف التمويل الأمريكي، وتأتي زيارته في الوقت الذي يتعرض فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات أمريكية إضافية بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا، واحتياجات الأمن القومي الأخرى لخطر الانهيار في الكونجرس. ويصر الجمهوريون على تغييرات صارمة في أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما يصفه الديمقراطيون بأنه صارم مقابل المساعدات الخارجية.

وقال البيت الأبيض إن الوقت مناسب لزيارة زيلينسكي إلى واشنطن، حيث يحث بايدن المشرعين على الموافقة على حزمة المساعدات قبل عطلة نهاية العام. لكن لم تظهر بوادر للموافقة.

معلومات استخباراتية

ويجتمع زيلينسكي بشكل خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، ثم يتحدث مع بايدن في البيت الأبيض، في حين أشار البيت الأبيض إلى معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها حديثًا تظهر أن أوكرانيا ألحقت خسائر فادحة بروسيا في القتال الأخير على طول محور أفدييفكا-نوفوبافليفكا – بما في ذلك 13000 ضحية، وأكثر من 220 خسارة للمركبات القتالية. وكان المعقل الأوكراني في شرق البلاد المحتل جزئيا مركزا لبعض من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة.

عزم واستمرار

وقد قرر مسؤولو المخابرات الأمريكية أن الروس يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من تحقيق مأزق عسكري خلال فصل الشتاء فإن ذلك سوف يستنزف الدعم الغربي لأوكرانيا ويمنح روسيا الأفضلية في نهاية المطاف، على الرغم من حقيقة أن الروس تكبدوا خسائر فادحة وتباطأوا بسبب النقص المستمر في الإمدادات العسكرية والأفراد المدربين والذخائر والمعدات.

وأضاف البيت الأبيض أن «روسيا عازمة على المضي قدماً في هجومها رغم خسائرها». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون: «من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا حتى يتمكنوا من الاستمرار في السيطرة على الخط واستعادة أراضيهم». وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يراقب بوضوح ما يحدث في الكونجرس – ونحن بحاجة إلى أن يتحرك الكونجرس هذا الشهر لدعم أوكرانيا في وقت حاجتها».

موقف انعزالي

واتخذ الجمهوريون في الكونجرس، مدعومين بالجناح اليميني المتطرف لجونسون في مجلس النواب، موقفا انعزاليا على نحو متزايد في السياسة الخارجية الأمريكية، مطالبين بتغييرات في سياسات الحدود والهجرة الأمريكية مقابل أي أموال لمواجهة حرب بوتين في أوكرانيا.

وأعرب بايدن عن استعداده للتعامل مع الجمهوريين مع وصول معابر المهاجرين إلى مستويات قياسية على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن الديمقراطيين في حزبه يعارضون مقترحات الترحيل العاجل ومعايير اللجوء الصارمة كعودة إلى العداء في عهد ترمب تجاه المهاجرين.

ومع توقف المحادثات، قال أحد كبار المفاوضين الجمهوريين، السيناتور جيمس لانكفورد من أوكلاهوما، إنه ليس هناك ما يمكن أن يقوله زيلينسكي خلال زيارته لأعضاء مجلس الشيوخ للتأثير على النتيجة.

«مهلا، انتبه إلينا، ولكن ليس إلى بلدك؟». وقال لانكفورد للصحفيين: لا. «علينا أن نكون قادرين على التعامل مع كل هذه الأشياء معًا».

كسر الجمود

وجلب عام 2023 مركز قوة جديدًا للجمهوريين اليمينيين المتشددين، والعديد منهم متحالف مع دونالد ترمب، الرئيس السابق الذي أصبح الآن المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري في سباق 2024 للبيت الأبيض.

وتحدث رئيس مجلس النواب الجديد جونسون، الذي يتولى منصبه منذ أكتوبرعندما أطاح الجمهوريون بزعيمهم السابق كيفن مكارثي، علناً لصالح مساعدة أوكرانيا، كما فعل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. لكن ليس من المؤكد أن يتمكنوا من توجيه حزمة المساعدات عبر الجهة اليمنى من مجلس النواب.

وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول من تكساس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن زيلينسكي لديه فرصة لإقناع جونسون في حديثهما الخاص «بالوضوح الأخلاقي وسبب أهمية أوكرانيا».

وقال إن زيلينسكي يمكن أن يكسر الجمود في الكونجرس من خلال تذكير جونسون وأعضاء مجلس الشيوخ، «إذا تخلينا عن حلفائنا في الناتو وأوكرانيا، كما فعلنا في أفغانستان، فسنقوم فقط بدعوة المزيد من العدوان وتشجيع وتمكين خصومنا».

و من بين حزمة الأمن القومي الجديدة البالغة 110 مليارات دولار، سيتم تخصيص 61.4 مليار دولار لأوكرانيا - نصفها تقريبًا، حوالي 30 مليار دولار، تذهب إلى وزارة الدفاع لتجديد الأسلحة التي تزودها لأوكرانيا، والنصف الآخر للمساعدات الإنسانية ومساعدة الأوكرانيين.

- تراجع الدعم الحزبي القوي لأوكرانيا الأمر الذي من شأنه أن «يرضخها» في ساحة المعركة.

- قدمت الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا 111 مليار دولار لمعركتها ضد الغزو الروسي عام 2022.

- يتعرض بايدنلضغط جمهوري يتعلق بأمن الحدود

- اقترح الجمهوريون أيضًا السماح للرئيس بإغلاق أجزاء من الحدود عندما تصل أعداد المعابر إلى أعداد كبيرة

- قال مدير ميزانية بايدن إن التمويل اللازم لإرسال أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا سينفد من الولايات المتحدة بحلول نهاية العام

- 4.8 مليار دولار متبقية في سلطة السحب الرئاسي، التي تسحب الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية وترسلها بسرعة إلى جبهة الحرب

- تبقى حوالي 1.1 مليار دولار في التمويل لتجديد المخزونات العسكرية الأمريكية.