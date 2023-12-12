المغرب وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - بحث المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك ڤو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان، خلال مباحثات ثنائية، سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما بحث المدير العام للأمن الوطني المغربي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة التي تمت في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة من المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب؛ بهدف تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي؛ بهدف توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.