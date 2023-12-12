بدء فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية بسوهاج (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

بدأت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين بمحافظة سوهاج في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء التصويت في التاسعة من مساء الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية.

وعرضت الصفحة الرسمية ل"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان (بدء فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية بسوهاج).

وبلغت عدد اللجان العامة بمحافظة سوهاج 18 لجنة، بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 684 لجنة، منهم 9 لجان للوافدين، فيما بلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بسوهاج 3 ملايين و253 ألف و847 مواطنا .