أمطار غزيرة تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 13 ديسمبر 2023 إلى الاثنين 18 ديسمبر 2023، والتي جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

الأربعاء 13 ديسمبر 2023

- يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

- أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة بنسبة حدوث (70% تقريبا).

- أمطار متوسط بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 14 ديسمبر والجمعة 15 ديسمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من السبت 16 ديسمبر إلى الإثنين 18 ديسمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.