بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

بدأ قبل قليل، فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في لجان محافظة الجيزة، بعد إدلاء المواطنين بأصواتهم لمدة 3 أيام داخل لجان المقار الانتخابية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر حتى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.