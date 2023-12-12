وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية ولن نعود أبدًا إلى أوسلو

زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، أنّه "لن تكون هناك دولة فلسطينية هنا ولن نعود أبدًا إلى أوسلو"، معتبرًا أنّ "الدولة الفلسطينية هي ما سيُعرّض أمن الشعب اليهودي للخطر".

وفي وقت سابق، نددت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استعداد حكومته اليمينية المتطرفة لاحتمالية خوض حرب ضد القوى الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، واعتبرتها دليلا على نيته إشعال الضفة.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن "تصريح نتانياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من تشرين الأول يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني".

وأضاف "نحن نقول لنتانياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح".