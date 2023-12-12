القناة 12 الإسرائيلية: العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب 7 تشرين الأول

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أنّ العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة أنّ هؤلاء استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء، إذ يكفي توفر جواز سفر إسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني، وفق القناة.

وقد أشارت تقارير إسرائيلية في وقت سابق إلى ارتفاع الإقبال على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية، إذ سجلت زيادة بنسبة 68% في طلبات الحصول على الجنسية من الإسرائيليين.

وبحسب تقرير القناة، فإن سهولة الحصول على تأشيرة لاجئ في البرتغال دفعت العديد من الإسرائيليين إلى اختيارها وجهة لطلب اللجوء والاستقرار لاحقا، فكل ما على الإسرائيلي أن يحضر جواز سفر ساري المفعول ويذهب إلى مكاتب الهجرة في لشبوبه والقول "أنا من إسرائيل وأطلب اللجوء، بعد ذلك يأخذون بصمات الأصابع البيومترية وصورة، وفي النهاية يعطون صفحة تأكيد طلب اللجوء وهو أيضا تصريح عمل، وتستغرق العملية في المجمل يوما واحدا"، وبعد أشهر من هذه الخطوة يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 5 سنوات.

وقد أظهرت معطيات سلطة الهجرة والسكان الإسرائيلية أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا منذ بدء معركة طوفان الأقصى حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وهاجر نحو 230 ألفا و309 إسرائيليين حتى نهاية تشرين الأول الماضي، في حين غادر نحو 139 ألفا و839 خلال تشرين الثاني الماضي، بحسب معطيات سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وتنقل القناة الـ12 عن محام إسرائيلي يعمل في البرتغال مستشارا للهجرة أن العديد من الإسرائيليين الذين قدموا إلى البرتغال باتوا "غير قادرين على مواجهة فكرة البقاء في إسرائيل".

يذكر أن البرتغال كانت وجهة مفضلة للإسرائيليين للحصول على جنسيتها، فقد أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن أكثر من 20 ألف إسرائيلي سعوا إلى الحصول على الجنسية البرتغالية العام الماضي، وهو أكبر عدد لمجموعة أجنبية على مدى العامين الماضيين.

وأضافت الصحيفة أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون إلى الحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود الذين طردوا خلال محاكم التفتيش بلغ 20 ألفا و975 في عام 2022، وفقا لإحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.