"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر لمجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أميركيين مطّلعين، بأنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "ضخ مياه البحر في الأنفاق بغزة جزء من جهود تدمير البنية التحتية لحركة حماس".

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، قوله إنّ "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".