البنتاغون: سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر

اعلن المتحدث باسم البنتاغون بانه "سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر". ولفت البنتاغون الى اننا "نتشاور مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر"، معتبرا بان "هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا".

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