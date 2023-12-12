مستشفى "سوروكا" في بئر السبع يستقبل أكثر من ألفي مصاب من بدء الحرب في غزة

أعلن مستشفى "سوروكا" الاسرائيلي في بئر السبع، أنه استقبل أكثر من ألفي مصاب من بدء الحرب؛ 30 منهم خلال اليوم الماضي.
وذكر في بيان أنه "منذ بداية الحرب، تم إجلاء 2091 اصابة بدرجات متفاوتة الخطورة إلى سوروكا"، مضيفا أنه "تم خلال اليوم الماضي، إجلاء 30 مصابًا إلى سوروكا، أحدهم في حالة خطيرة".
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل الآن "50 جريحا في مختلف أقسامه، 12 منهم في حالة خطيرة".
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