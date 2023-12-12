"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل كونيكو النفطي بسوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

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