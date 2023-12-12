مسؤولون أميركيون: هناك إحباط في واشنطن تجاه نتانياهو والتصريحات بشأن السلطة الفلسطينية ليست نهجًا حكوميًا

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الوحيد بين وزراء حكومة الحرب من رفض حكم السلطة الفلسطينية لغزة".

ولفتوا إلى أنّ "التصريحات بشأن السلطة الفلسطينية ليست نهجًا حكوميًا"، مشيرين إلى أنّ "الدوافع السياسية وليس الأمنية تكشف عن إحباط في واشنطن تجاه نتانياهو".

وفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ "الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن"، والتي أشار فيها إلى أنّ "على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تغيير حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "تصريحات بايدن تمثّل أكبر تغيّر في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم تشرين الأوّل".