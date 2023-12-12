الجيش الإسرائيلي: انتشلنا جثتين لمختطفين في عملية خاصة من داخل قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

واوضح الجيش في بيان، "خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي ايدين زاكاريا و(الجندي) زيف دادو وإعادتهما إلى اسرائيل".

وكان الجيش أكد سابقا أن أحد الرهائن وهو الجندي زيف دادو (36 عاما) قتل في يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

بينما خطفت إيدين زاكاريا (28 عاما) ذات اليوم خلال مهرجان نوفا الموسيقي، الذي قُتل خلاله 364 شخصا وأُخذ حوالي 40 آخرين اسرى.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن زاكاريا "اختطفت وهي مصابة في النصف العلوي من جسدها"، وأن صديقها قُتل خلال الهجوم.

وقال الجيش إنه خلال عملية العثور على الجثث "سقط جنديان في المعركة وأصيب جنود آخرون".

وبحسب الجيش، بقي 135 رهينة في قطاع غزة، بما في ذلك جثث.