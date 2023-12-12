أعلن النائب ابراهيم منيمنة، أنّه "تقدم والنواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فراس حمدان، ياسين ياسين ونجاة صليبا، بسؤال موجه إلى الحكومة بمجموع اعضائها وإلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بشكل خاص، حول "الديون المزعومة من مصرف لبنان على الدولة والبالغة 16.5 مليار دولار وموقف وزارة المالية منه".

كانت هذه تفاصيل خبر منيمنة ويعقوبيان وخلف وحمدان وياسين وصليبا وجهوا سؤالًا لخليل عن "الديون المزعومة من مصرف لبنان على الدولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.