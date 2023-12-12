بو عاصي: متى سيفهم باسيل أن وفاء قائد الجيش لقَسَمِه لا لمن عينه؟

أشار النائب بيار بو عاصي، إلى أنّه "متى سيفهم" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ "أمانة قائد الجيش هي الجيش اللبناني. أمّا وفاؤه فيكون لقسمه وليس لمن عينه. وإذا كان العماد جوزاف عون يُخالف القانون، كما يدّعي باسيل، فلماذا لم تتمّ محاكمته منذ ست سنوات؟"، وختم تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "جبران.. مش زابطة".

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