ضاهر: أطالب برّي بالتعهّد بإبقاء بند التمديد لقائد الجيش ضمن الجلسة التشريعية أو إجراء استفتاء حول ابقائه

أشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح، إلى أنّه "في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل، وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو بإجراء استفتاء في بداية الجلسة للوقوف على رأي النواب حول ابقاء هذا البند في مجلس النواب والتصويت لاحقًا عليه، إما بإقراره أو إسقاطه".

ولفت إلى أنّه "بذلك نكون قد كشفنا نيّات الجميع، علمًا أن التمديد عبر مجلس الوزراء بدون اقتراح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم والذي يعمل عليه بعض الفرقاء بالتفاهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لسحب هذا البند من الجلسة التشريعية سوف يكون عرضة للطعن "المحضّر سلفًا، ما سوف يضعف معنويات المؤسسة العسكرية في ظلّ هذه الظروف الدقيقة".