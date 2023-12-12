شكرا لقرائتكم خبر أول مهرجان مسرحي يبدأ بعرض 10 مسرحيات فائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 12 ديسمبر 2023 Tue - 12 Dec 2023



مكة الرياض بدر بن عبدالله

كانت هذه تفاصيل خبر أول مهرجان مسرحي

يبدأ بعرض 10 مسرحيات فائزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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