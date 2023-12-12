دودة الكمبوست وسيلة زراعية لتقليل استخدام المبيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت الزراعة الحقلية، من خلال دودة الكمبوست، إحدى الطرق المتطورة المستخدمة في الزراعة، والتي بفضلها يتم تقليل استخدام المبيدات الكيماوية، حيث تعمل الدودة على تحسين التربة وتجدد الآليات المناسبة للتسميد وتغذية المحاصيل، وتطور الممارسات الزراعية السليمة لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات.

ففي محافظة الطائف قال المواطن نايف المالكي المهتم بالزراعات النادرة «إن سماد الديدان باستخدام دودة الكمبوست هو الأجود لكل أنواع التربة، وإنه مع الشغف والبحث توصل إلى دودة الأرض الكمبوست، وبدأت رحلته بالعمل عليها في 2017 بحوالي 100 دودة داخل صندوق صغير؛ ومن تلك الفترة تطورت لديه أساليب العمل في إنتاج الدودة بعد استكشاف الكثير من التجارب الحقلية والبحث عن عدد من التجارب العالمية؛ أدرك من خلالها سلوك الديدان واحتياجاتها وطرق إكثارها.

وقال إنه خلال فترة من الزمن لاحظ فعالية سماد دودة الكمبوست التي تنتج سمادا حيويا ينعكس على صحة النبات، حيث بدأ بالتوسع في إنشاء مزرعة الديدان، والتي كانت عبارة عن حوضين، حتى وصل في الوقت الحاضر إلى إنشاء 18 حوضا، وأصبح لديه مشروع متكامل في إنتاج كميات جيدة من سماد الديدان، متوسعا في نشر هذه الثقافة من خلال المشاركات المحلية.