الرائدة في مجال المباني الخضراء باسمة عبد الرحمن لـ«الاتحاد».. سنلهم الآخرين في «كوب 28» لتبني مستقبل أكثر اخضراراً

ابوظبي - سيف اليزيد - لم يكن لاختيار العراقية باسمة عبد الرحمن، الرائدة في مجال المباني الخضراء، ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً حول العالم بالأمر السهل، وهي ذاتها التي تم اختيارها أيضاً ضمن 28 امرأة تعمل في مجال التخفيف من أثار تغير المناخ في العالم للمشاركة في مؤتمر «كوب 28».

وقالت باسمة عبد الرحمن، القادمة من مدينة الموصل التي عاشت تجربة مريرة إبان سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينتها، بأنها عادت لتلك المدينة وهي محملة بالعلم لتؤسس شركة مناخية مقرها العراق.

وأشارت عبد الرحمن في حديثها لـ«الاتحاد» إلى اختيارها من قبل شبكة «بي بي سي» كواحدة من أكثر 100 امرأة تأثيراً حول العالم لعام 2023، والتي تضمنت القائمة 28 امرأة تعمل بنشاط في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

وقالت: «باعتباري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (KESK)، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها العراق، فقد عملت على إيجاد الحلول حول الاستدامة وتوليد الطاقة المتجددة في العراق، ولقد أدت جهودي في هذا المجال إلى إدراجي في القائمة ومشاركتي أيضاً في مؤتمر COP28 لتسليط الضوء على أعمالنا وإنجازاتنا في العراق».

وعن مشاركتها في المؤتمر، قالت باسمة عبد الرحمن: «من خلال مشاركة التقنيات المبتكرة، يمكننا إلهام الآخرين لتبني ممارسات مستدامة وتسريع التحول العالمي إلى مستقبل أكثر اخضراراً».

وأشارت إلى أن مشاركتها تضمنت تقديم رؤى صناعية كرائدة أعمال في قطاع تكنولوجيا المناخ في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن المشاركة تأتي ضمن خبراتها ومعرفتها التي يمكن أن تساعد صناع السياسات وغيرهم من رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق هذه المبادرات.

وأكدت: «يوفر COP28 منصة ممتازة لإقامة التعاون والشراكات مع الأفراد والمنظمات والحكومات ذات التفكير المماثل، وأنني أهدف إلى إنشاء علاقات تآزرية تؤدي إلى جهود تعاونية لتحقيق تأثير بيئي أكبر».

وأشارت باسمة عبد الرحمن إلى أن «تغير المناخ تعد ظاهرة عالمية تؤثر على مناطق كبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط والعراق، حيث تشمل ارتفاع درجة الحرارة بسبب الاحتباس الحراري، والذي يمكن أن يؤدي إلى موجات حارة أكثر تواتراً وشدة».