البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان للانتخابات الرئاسية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة .

وكان البرلمان العربي قد شارك بأكبر بعثة في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حرصه على متابعة هذا الاستحقاق الهام و نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، و بمهنية غير مسيسة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي برفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.