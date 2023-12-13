حملة حازم عمر تصدر بيانا ختاميا حول عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أصدرت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بيانا منذ قليل، حول الانتخابات الرئاسية التي أغلق باب التصويت بها، مساء اليوم الثلاثاء.

جاء نص البيان كالتالي: تابعت غرفة عمليات المرشح حازم عمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي استمرت أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى انتهاء عملية التصويت رسميًا باستثناء اللجان التي مازالت مستمرة.

وتابعت الحملة عملية التصويت من خلال غرفة عمليات مركزية و٢٦ غرفة عمليات بالمحافظات تتصل فيما بينها على مدار الساعة بتقنية الفيديو كونفرانس علاوة على انتشار أعضاء المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية والذي تجاوز عددهم عشرة آلاف عضو من الحزب.

ورصدت متابعة غرفة العمليات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر الآتي:

- شهدت لجان الاقتراع حضورًا غير مسبوقا في تاريخ الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد في اليوم الثالث الذي شهد إقبال كثيف من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب على صناديق الاقتراع.

- سارت العملية الانتخابية بانتظام في مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية وتيسير الإدلاء بالأصوات على المواطنين، بإستثناء بعض الحالات، ولفترات وجيزة لم تتجاوز النصف ساعة نتيجة الازدحام المروري أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

- أكدت الحملة على عدم تلقي أو رصد أي خروقات أو شكاوى تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.

وختم البيان: تتوجه الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافًا وتنظيمًا وتأمينا كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقي الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين على العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية.