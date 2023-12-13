المستشار محمود فوزي: "ربنا ما بيضيعش تعب المخلصين.. والسيسي أولهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على المشاركة الكبيرة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال فوزي إن "الشعب المصري شعب أصيل، والأعداد كانت بكثافات مرتفعة جداً كلنا كنا نأمل النجاح ونسعى إليه، لكن وجدنا نوعاً من رد الفعل العظيم من الشعب المصري".

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء الثلاثاء، أن استثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي في البنية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية في كل مجال من مجالات التنمية في مصر، كان رهاناً ناجحاً لان الناس استشعرت حجم ما حدث في البلد من تنمية.

وتابع: "نحن في غاية السعادة ونشكر كل مصري ومصرية نزل وكان إيجابياً ومارس حقه رغم الدعوات السلبية ودعوات الكسل"، مواصلًا: "ربنا مابيضعش تعب المخلصين والرئيس عبد الفتاح السيسي أول هؤلاء المخلصين".