الرئيس الأمريكي لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاء فعلناها في 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الإمريكي جو بايدن، على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها، ولا يمكنه القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل.

وتابع الرئيس الأمريكي قوله: إنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة، ويمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي على غزة.

ووجه حديثه للاحتلال، " لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان".

ولفت إلى أنه يجب توحيد الإسرائيليين بطريقة تقود إلى اختيارهم حل الدولتين، موضحًا أن هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أميركا مركزها الأخلاقي بسبب دعمها لإسرائيل.

وأشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورفاقه لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.