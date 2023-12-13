بمناسبة الخط الجديد.. وزير الطيران يشارك في احتفالية السفارة الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

شارك الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ، والتي أقيمت تحت عنوان "رحلة مع الحضارات القديمة - حلم ربط أسيا بأفريقيا "، بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines، ووصول اولى رحلاتها الجوية القادمة من شنغهاى الى القاهرة.

حضر الاحتفال المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، والطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، وعدد من مسئولى شركه الطيران الصينية.

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقائمة على التعاون المثمر فيما بينهما ؛ موضحًا أن إفتتاح الخط الجديد يأتى فى إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التي تعكس نتاج الجهود المبذولة بين البلدين الصديقين، كما وجه الشكر لأعضاء السفارة الصينية بالقاهرة على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا الاحتفال، وهو ما يعكس أواصر الترابط والتعاون المشترك فى مختلف المجالات والتي شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة في مجال النقل الجوى.

وأشار الوزير إلى الجهود والمساعي الداعمة التي تبذلها حكومة البلدين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما؛ خاصة في ضوء توافق الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات ، لافتًا أن الأيام الماضية قد شهدت أعلى معدلات نمو الحركة الجوية بين مصر والصين، لاسيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاي.

ومن جانبه، أعرب السفير الصينى لياو ليتشيانج عن سعادته بمشاركة وزير الطيران المدني الاحتفال بتدشين الخط الجديد بين "شنغهاي والقاهرة" لشركة China Eastern Airlines، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التنسيق الفعال مع الجانب الصيني؛ وبخاصة في مجال الطيران المدني، والتي جاءت في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأشار السفير إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني بزيارة مصر لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزه ، مؤكدا ان تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والصين سيسهم بشكل كبير وفعال فى زيادة حجم التعاون والتبادل بين البلدين فى مختلف المجالات.