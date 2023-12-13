الحكومة الإيرلندية اعلنت خفض الدعم المقدّم للأوكرانيين الفارين من الحرب

أعلنت الحكومة الإيرلندية خفض الدعم المقدّم للأوكرانيين الفارين من الحرب، تماشياً مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية أخرى.

واوضح رئيس الوزراء ليو فارادكار أمام البرلمان، إن بهذه الإجراءات، ستكون إيرلندا "متماشية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى" في سياق من الضغط القوي على قطاع الإسكان.

وذكرت الحكومة الإيرلندية في بيان "هذه التغييرات مطلوبة لضمان قدرة إيرلندا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من الحماية المؤقتة، نظرًا لأماكن الإقامة المتاحة، ومع توقع أن تستمر إيرلندا في استقبال حوالي 500 وافد كل أسبوع".

وقال وزير المساواة رودريك أوغورمان خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة تتوقع انخفاضًا في عدد الوافدين الجدد من أوكرانيا.

وشهدت إيرلندا البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وصول 101,200 شخص إلى أراضيها من أوكرانيا، منهم 74,500 تتولى الدولة استضافتهم. ويعمل بينهم أكثر من 16 ألف شخص، وفقاً للحكومة الإيرلندية.

وبموجب التغييرات التي أُعلن عنها الثلاثاء، وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستُوفر الحكومة للوافدين الجدد من أوكرانيا أماكن إقامة لمدة محدودة بـ 90 يومًا، ويحق لهم خلال هذه الفترة الحصول على بدل أسبوعي قدره 38,80 يورو لكل شخص بالغ ( مقارنة بـ 220 يورو سابقًا)، و29,80 يورو لكل طفل.