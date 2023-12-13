مجلس إدارة جامعة هارفارد يدعم رئيسة الجامعة بعد تصريحات أمام الكونغرس

أعلن مجلس إدارة جامعة هارفارد عن دعمه لكلودين جاي رئيسة جامعة آيفي ليغ (رابطة اللبلاب) اليوم وذلك بعد يوم واحد من اجتماع لتقييم ردود الفعل العامة العنيفة عقب تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس بشأن معاداة السامية.

وفي بيان أصدرته مؤسسة هارفارد، الهيئة الإدارية للجامعة، أكدت دعمها لجاي وأنها ستظل في منصبها.

وكتب مجلس الإدارة المؤلف من 11 عضوا “تؤكد مناقشاتنا الواسعة ثقتنا بأن الرئيسة جاي هي القائدة المناسبة لمساعدة مجتمعنا على التعافي والتصدي للقضايا المجتمعية الخطيرة التي نواجهها”.

وطلبت بعض الجهات المانحة والخريجين وأعضاء الكونغرس من جاي أن تقدم استقالتها تماما كما فعلت زميلتها ليز ماغيل رئيسة رابطة آيفي ليغ في جامعة بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن العديد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين الآخرين تصدوا للدفاع عنها وطلبوا من مجلس الإدارة أن يفعل الشيء ذاته.

وتسببت جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب الأسبوع الماضي في زيادة الغضب الشعبي حول كيفية تعامل الجامعات الأميركية مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي بشأن الحرب على غزة.

وذكرت جاي وماغيل وسالي كورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للمشرعين إن "سياق الحديث أمر مهم وعليهم أن يأخذوا حرية التعبير في الاعتبار". واعتذرت جاي في وقت لاحق عن تصريحاتها في مقابلة مع صحيفة الطلاب بجامعة هارفارد.

وكتبت المؤسسة في بيانها الداعم لجاي “في جامعة هارفارد، ندعم الحوار المفتوح والحرية الأكاديمية، ونؤمن إيمانا راسخا بأنه لن يتم التسامح مع الدعوات إلى العنف ضد طلابنا وتعطيل الفصل الدراسي”.

وتعرض قادة الجامعات الأميركية لانتقادات من جانب الطوائف اليهودية التي تتهمهم بالتساهل مع معاداة السامية وأيضا من جانب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين التي تتهم الجامعات بالحياد أو المعاداة لقضيتهم.