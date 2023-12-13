وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في غزة، بأنه محفوف بمخاطر شديدة، قائلا إن القطاع على وشك أن يتعدى “مرحلة الانهيار بكثير”.
وأضاف تورك “إذا نظرتم إلى الوضع الإنساني في الوقت الراهن فستجدونه محفوفا بالمخاطر.. محفوفا بالمخاطر على نحو كبير. إنه على وشك تجاوز مرحلة الانهيار بكثير”.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في غزة تعدى مرحلة الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.