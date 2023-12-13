مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في غزة تعدى مرحلة الانهيار

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في غزة، بأنه محفوف بمخاطر شديدة، قائلا إن القطاع على وشك أن يتعدى “مرحلة الانهيار بكثير”.

وأضاف تورك “إذا نظرتم إلى الوضع الإنساني في الوقت الراهن فستجدونه محفوفا بالمخاطر.. محفوفا بالمخاطر على نحو كبير. إنه على وشك تجاوز مرحلة الانهيار بكثير”.