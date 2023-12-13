شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر أممي يدعو لتكثيف جهود مكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن «الفساد لا يسرق الموارد»، ودعا في رسالة مصورة بثت خلال افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي بدأت أعمالها أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية، «جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن «الفساد لا يسرق الموارد»، ودعا في رسالة مصورة بثت خلال افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي بدأت أعمالها أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية، «جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص». ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم، وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر أممي يدعو لتكثيف جهود مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.