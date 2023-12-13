50 قتيلا ضحايا الهجوم الإرهابي في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في منطقة «ديرة إسماعيل خان» شمال غرب باكستان إلى 50 قتيلا على الأقل، بينهم 23 جنديا و27 إرهابيا.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن مجموعة من المسلحين شنت الهجوم على مركز الشرطة الواقع في بلدة «داربن»، وحاولت دخول المركز، مشيرا إلى أن محاولة دخول المركز تم إحباطها بشكل فعلي مما اضطر الإرهابيين إلى صدم الموقع بسيارة مفخخة، أعقب ذلك هجوم انتحاري.

وأضاف «إن الانفجارات الناجمة عن الهجوم أدت إلى انهيار المبنى وتسببت في سقوط العديد من الضحايا».