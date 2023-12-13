السيسي يحسم الانتخابات المصرية في الجولة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي سيحقق فوزا مريحا من الجولة الأولى من الاقتراع الذي انتهى أمس، على منافسيه الثلاثة.

واختتمت الانتخابات في مصر أمس، بعد أن استمرت على مدار ثلاث أيام في جميع مدن وقرى مصر، حيث توافد المصريون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافس عليها 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وعقب انتهاء التصويت في التاسعة من مساء أمس، يتم البدء في أعمال الفرز، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة، والتي ستقوم بدورها بحصر نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، على أن يكون موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم 18 ديسمبر الجاري.

انتخابات مصر: