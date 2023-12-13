السيسي يحسم الانتخابات المصرية في الجولة الأولى

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واختتمت الانتخابات في مصر أمس، بعد أن استمرت على مدار ثلاث أيام في جميع مدن وقرى مصر، حيث توافد المصريون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافس عليها 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وعقب انتهاء التصويت في التاسعة من مساء أمس، يتم البدء في أعمال الفرز، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة، والتي ستقوم بدورها بحصر نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، على أن يكون موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم 18 ديسمبر الجاري.
انتخابات مصر:
- 4 مرشحين
- 67 مليون ناخب يحق لهم التصويت
- +11 ألف لجنة
- +9 آلاف مركز اقتراع
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