شكرا لقرائتكم خبر حفتر يتعهد بتسهيل الانتخابات في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المبعوث الأممي في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن إجراء مناقشات عميقة وصريحة مع قائد الجيش المشير الليبي خليفة حفتر، وأكد في تغريدة له على موقع «إكس» أن مشاوراته مع المشير حفتر، اتسمت بالعمق والصراحة.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على ضرورة معالجة كافة القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب.

وتابع «أعرب المشير حفتر عن دعمه للجهود التي أبذلها، موضحا أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسة في ليبيا».

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أطلق الشهر الماضي دعوة إلى الفاعلين المؤسسين في ليبيا، للاجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

وقالت البعثة الأممية «إن باتيلي وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة للمشاركة في اجتماع سيعقد الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية.