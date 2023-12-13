نيران صديقة تقتل 13 جنديا إسرائيليا

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وذكرت الصحيفة أنه «من بين 105 جنود قتلوا في غزة، لقي 13 عنصرا حتفهم بنيران صديقة، في غارات جوية وقصف للدبابات وإطلاق نار»، وفقا لبيانات صدرت أمس.
وقتل عنصران في حادث دهس مركبات مدرعة تابعة للجيش، فيما قتل جنديان آخران بعد إصابتها بشظايا عرضية لمتفجرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.
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