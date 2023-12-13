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نيران صديقة تقتل 13 جنديا إسرائيليا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 20 عنصرا من قوات الاحتلال الإسرائيلية المشاركة في العمليات البرية داخل قطاع غزة، «بنيران صديقة وحوادث أخرى متفرقة»، وليس خلال اشتباكات مع مسلحي حماس، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وذكرت الصحيفة أنه «من بين 105 جنود قتلوا في غزة، لقي 13 عنصرا حتفهم بنيران صديقة، في غارات جوية وقصف للدبابات وإطلاق نار»، وفقا لبيانات صدرت أمس.

وقتل عنصران في حادث دهس مركبات مدرعة تابعة للجيش، فيما قتل جنديان آخران بعد إصابتها بشظايا عرضية لمتفجرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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