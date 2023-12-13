4 شهداء بطائرة مسيرة في جنين

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ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الفلسطينية على لسان مدير مستشفى جنين، وسام بكر، قوله «إن 4 شهداء وجريح وصلوا المستشفى جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية».
واستشهد في الضفة الغربية وحدها 274 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
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