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4 شهداء بطائرة مسيرة في جنين

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 أشخاص استشهدوا جراء «قصف إسرائيلي» عبر طائرة بدون طيار على مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الفلسطينية على لسان مدير مستشفى جنين، وسام بكر، قوله «إن 4 شهداء وجريح وصلوا المستشفى جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية».

واستشهد في الضفة الغربية وحدها 274 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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