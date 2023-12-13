220 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 220 فلسطينيا فيما أصيب المئات أمس في عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 120 فلسطينيا استشهدوا في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية وتجمعات للفلسطينيين في وسط وجنوب قطاع غزة. وواصل عدوان الاحتلال قصفه المكثف على مناطق الشجاعية وجباليا، مما أدى إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني، ليتجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 66 على التوالي إلى أكثر من 18210 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 50 ألف فلسطيني.



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