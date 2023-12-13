جيش الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد حصاره وقصفه لأيام عدة، وسط مخاوف على مصير من كان بداخله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال جمعت الطواقم الطبية والرجال النازحين في ساحة مستشفى كمال عدوان، معربة عن مخاوفها من اعتقالهم أو تصفيتهم، فيما طالبت مصادر طبية في قطاع غزة، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر، بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، أن قوات الاحتلال قصفت قسم الولادة بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد سيدتين وطفليهما، وبتر أقدام سيدة ثالثة، مشيرا إلى أن هناك 65 إصابة، و12 طفلا في العناية المركزة، و6 أطفال خدج، و100 من الكوادر الطبية، و3 آلاف نازح داخل المستشفى.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.